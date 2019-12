Stiri pe aceeasi tema

- Isi traieste ultimele trei zile de libertate, inainte sa fie inchis pentru opt ani. Radu Ionut Iorga este acuzat ca si-a violat fiica vitrega, in varsta de 13 ani. Insa acest lucru, sustine barbatul, nu s-ar fi intamplat niciodata! Omul povesteste ca fata ar fi vrut sa se razbune pe el, ba chiar sustine…

- Luni, 9 decembrie, are loc o importanta sarbatoare in cinstea Maicii Domnului. Insa, nu este trecuta cu roșu in calendar. Aceasta sarbatoare are o poveste unica ce a ramas in istoria omenirii și este considerata a fi o minune Dumnezeiasca. Azi se sarbatorește Zamislirea Sfintei Fecioare…

- Un american cu origini libaneze a fost condamnat marți de catre un judecator federal din New York la 40 de ani de închisoare, dupa ce a fost gasit vinovat în luna mai de complicitate cu organizația terorista Hezbollah, informeaza AFP.„Ali Kourani a fost recrutat, antrenat și…

- Interlopul Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialul, a fost condamnat la 13 ani și 272 de zile de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor. De asemenea, și fiul lui, Laurențiu Anghel, a fost condamnat la inchisoare in același dosar. Bercea Mondialul a fost condamnat de magistrații Tribunalului…

- Un tanar din Valea Moldovei, judecat pentru un viol salbatic și pentru talharirea victimei, a fost condamnat de magistrații de la Judecatoria Gura Humorului la o pedeapsa de 8 ani de inchisoare. Vasile Moldovan, in varsta de 20 de ani, din satul Mironu, comuna Valea Moldovei, mai are la activ un ...

- Este alerta in vestul tarii. Un barbat din Arad, bolnav de SIDA, este acuzat ca a infectat intentionat cel putin doua tinere cu virusul HIV. Printre ele, si o minora. Revoltator este faptul ca individul, cercetat acum pentru infractiuni contra sanatatii publice, este liber si se lauda cu alte cuceriri…