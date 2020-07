Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei s-a intalnit cu Markus Soder, un bavarez a carui buna gestionare a pandemiei i-a dat rolul de favorit. Este pentru prima data cand un premier federal in exercitiu participa la un Consiliu al ministrilor bavarezi, anunța MEDIAFAX.Cei doi, unele dintre cele mai populare…

- Angela Merkel a participat la o punere in scena fara precedent - a unui fel de predare a puterii - alaturi de potentialul sau succesor Markus Soder, un bavarez a carui buna gestionare a pandemiei i-a dat rolul de favorit, relateaza AFP.

- Toti rezidentii landului german Bavaria se vor putea testa gratuit pentru noul coronavirus dupa ce acest land a aprobat marti planurile pentru testarea universala a populatiei, a anuntat premierul bavarez Markus Soder, decizie care a declansat in restul Germaniei o dezbatere despre oportunitatea…

- Editia din acest an a festivalului berii Oktoberfest, desfasurat in orasul german Munchen, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Markus Soder, prim-ministrul landului Bavaria. Desfasurarea celui mai mare festival al berii din lume, gazduit in fiecare an de capitala Bavariei,…

