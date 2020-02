Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei chineze Wang Yi a respins criticile internationale legate de situatia privind drepturile omului inregistrata in China la adresa minoritatii sale musulmane, dupa intrevederea pe care a avut-o la Berlin cu omologul sau german Heiko Maas, informeaza vineri dpa. Informatiile…

- (Foto: XU JINBAI/VISUAL CHINA GROUP VIA GETTY IMAGES) Investitiile chineze in tarile Uniunii Europene si Americii de Nord (SUA, Canada) au ajuns in 2019 la cel mai scazut nivel din ultimul deceniu, conform unui raport global dat publicitatii de institutiile de consultanta si analiza BakerMckenzie si…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri seara ca trebuie apreciate eforturile autoritatilor chineze pentru contracararea raspandirii coronavirusului in intreaga lume si a mentionat ca, potrivit estimarilor, in China exista circa 800 de romani, dintre care patru in zona afectata…

- Durere fara margini in cadrul Spitalului Județean Vaslui, dupa ce Mihaela Enache, asistenta batuta cu scaunul de soțul sau de Ziua Romaniei, a murit. Femeia a stat trei saptamani in coma, insa, din pacate, organismul sau nu a mai putut lupta, iar aceasta s-a stins inainte de Anul Nou.

- Asociatia Blondie a fost infiintata in 2019 de Adelina Toncean, cu scopul de a-i salva pe copiii nascuti cu boli grave si cu risc de a fi parasiti in maternitati. Initiativa a venit dupa ce chiar Adelina a adoptat doi copii cu malformatii cardiace, abandonati in spital, carora a dorit sa le schimbe…

- Acum, fiul ei incearca sa atraga atenția asupra cazului mamei lui, incearca sa faca personalul medical mai „conștient" de responsabilitatea enorma pe care o are atunci cand ia inima unui om in mana, la propriu, scrie aradon.ro. La aproape un an de zile de la decesul mamei sale, fiul iși cauta dreptatea.…

- Un pacient de 72 de ani, operat de cancer gastrointestinal, i-a dat cu imprumut, in aprilie, 1500 de lei asistentei de la Oncologie, de la spitalul Sfantul Pantelimon. Era cea care de doi ani ii scria in fiecare luna la calculator reteta vitala. Omul a aflat ca asistenta Radita Nitu a cerut imprumuturi…

- S-a intamplat la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala. Radita Nitu lua mii de lei de la pacienti, cu imprumut, fara sa-i mai dea inapoi. Un bolnav disperat a reclamat-o si la Politie, dar a fost trimis sa-si ceara banii in instanta.