Un veteran nepalez, cu ambele picioare amputate, a escaladat Muntele Everest

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost membru al brigazii britanice Gurkha, cu ambele picioare amputate, a facut istorie dupa ce a urcat pe muntele Everest, relateaza Reuters. Hari Budha Magar, primul om cu ambele picioare amputate deasupra genunchiului care a escaladat muntele Everest, a declarat duminica ca reușita sa va crește…

- Salvatorii au intervenit, in urma cu puțin timp, la cazul unui copil de patru ani, cazut de pe ATV la Piatra Fantanele. Acesta se afla pe vehicul alaturi de un barbat de 51 de ani. Ambele victime sunt transportate de urgența la UPU SMURD Bistrița pentru a primi ingrijiri de specialitate in cel mai scurt…

- Serhii, un soldat ucrainean care a ramas fara ambele picioare și un ochi dupa ce a calcat pe o mina antitanc in estul Ucrainei, lupta acum sa-și recapete vederea la ochiul pe care nu l-a pierdut complet. Povestea lui a aparut pe rețelele sociale, insoțita de un set de fotografii șocante, realizate de…

- Politehnica Timisoara nu a putut sa depaseasca sibiana CSC 1599 Selimbar nici azi, cand conta mai mult. 0-1 pe „Stiinta”, in ploaie, cu destui suporteri alaturi pentru alb-violeti, care raman doar cu sanse matematice la supravietuire in „B” gratie unui gol pe final al ex-victimei Slobozia. Mai rau a…

- Procurorii cer o pedeapsa de 4 ani și 8 luni de inchisoare, in penitenciar de tip deschis, pentru șoferul Gheorghe Begu, care a lasat-o pe Marcela Paladi fara picioare, acestea fiindu-i amputate in urma unui accident grav . De asemenea, procurorii solicita ca șoferului sa-i fie anulat dreptul de a conduce…

- Cauza penala pornita pe faptul accidentului de pe viaduct, care a lasat o tanara fara ambele picioare, a fost remisa in instanța de judecata. Invinuitul a refuzat sa faca declarații pe caz.

- Zambetul ei este luminos, vesel, uneori caraghios și mereu molipsitor. Dar imaginile nu pot sa surprinda complet starea ei de spirit pozitiva și optimista. La doar 21 de ani, Claire Bridges are o maturitate care ii uimește atat pe cei care o indragesc, cat și pe doctorii care au trebuit sa o opereze…

- Povestea de viața a unei tinere a ajuns la urechile tuturor din lume. Aceasta este un exemplu de pozitivitate și speranța, mai cu seama dupa diagnosticul crunt primit din partea medicilor. Un fost model in varsta de 21 de ani a reușit sa continue sa iubeasca tot ce are in jurul sau, deși pentru unii…