Dan Nistoroiu, cel care a condus echipa paralimpica de natație a Romaniei la Rio, vrea sa se califice cu sportivii sai la Olimpiada din 2024, la para triatlon. Antrenorul lotului paralimpic de triatlon are o problema la piciorul drept! Este cu 11 centimetri mai scurt, din cauza unui vaccin administrat in copilarie, care i-a provocat o osteomielita. Acest lucru nu l-a impiedicat insa sa faca sport la nivel inalt și acum sa pregateasca sportivii in drumul lor spre performanța. „Am inceput cu inotul, iar apoi am trecut la triatlon. Aș putea spune ca fac acest sport de o viața. Din 2003 sunt antrenor,…