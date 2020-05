Un vaccin experimental produs în SUA oferă rezultate încurajatoare contra COVID-19 Compania, in care guvernul american a investit 483 milioane de dolari, a anuntat "date interimare pozitive" dupa prima faza a testelor clinice: la opt persoane, vaccinul experimental numit mRNA-1273 a declansat un raspuns imunitar similar cu cel pe care il vedem la oamenii care au fost infectati natural cu virusul care provoaca Covid-19. Presedintele american, care vrea 300 milioane de doze pana in ianuarie pentru a vaccina populatia americana, s-a bucurat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

