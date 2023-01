Va fi posibila vindecarea cancerului cerebral cu ajutorul unui vaccin? Speranțele sunt legate de rezultatele prezentate de un recent studiu publicat in Science Translational Medicine , transmite HuffPost. Studiul este consacrat unei terapii celulare realizate de laboratorul profesorului Khalid Shah de la Spitalul Brigham and Women din Statele Unite. Este vorba despre un vaccin care a fost testat pe șoareci cu glioblastom, o forma de cancer al creierului cerebral, cu rezultate promițatoare. „Echipa noastra a urmarit o idee simpla: a lua celule canceroase și a le transforma in ucigași ale cancerului…