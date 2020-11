Un vaccin aprobat la nivelul Uniunii Europene ar putea fi disponibil

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, vineri, intr-o conferința de presa la Suceava, ca se va vaccina impotriva Covid, atunci cand va fi disponibil vaccinul și ca, atat timp cat este in prima linie, se va vaccina in prima tura, scrie G4media.Tataru a precizat ca primii vor fi vaccinați cei din…

- Romania se menține intre țarile cu cea mai ridicata rata a inflației din UE, in timp ce inflația in zona euro se adancește in teritoriu negativ Romania a fost, in septembrie, intre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Toate statele membre ale Uniunii Europene vor avea acces la vaccinurile impotriva COVID-19 in același timp, in funcție de dimensiunea populației, a anunțat joi Comisia Europeana, intr-un comunicat de presa. Potrivit documentului, pana la data de 11 octombrie, au fost depistate peste 4 milioane de cazuri…

- Șeful Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, Alexandru Rafila, s-a aratat preocupat de situația din spitale și, mai ales, din secțiile de terapie intensiva, dupa ce Romania a raportat, sambata, un nou record de noi infectari cu coronavirus, noteaza Digi 24.Reprezentantul…

- Alexandru Rafila: “Romania va primi vaccinul anti-COVID”. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, sustine ca este nevoie urgenta de organizare pentru a distribui un vaccind anti-Covid, in cazul in care acesta va trece testele de singuranta. “In primul rand, vaccinul,…

- Ziarul Unirea Romania, la coada clasamentului in UE cu cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul varstnicilor Cea mai mica rata de vaccinare din Uniunea Europeana impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste s-a inregistrat in 2018 in Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia,…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta aniversarea, la 27 august 2020, a 100 de ani de relatii diplomatice romano-austriece. Legaturile culturale si economice dintre cele doua state, elementele istorice si culturale comune, proximitatea geografica si convergenta obiectivelor in planul stabilitatii regionale…

- Ajutor al Romaniei ptr soc. civila si jurnalistii independenți din Belarus Proteste în Minsk. Foto: Agerpres/EPA. România va aloca un ajutor de 100.000 de euro pentru societatea civila si jurnalistii independenti din Belarus, a anuntat ministrul de externe. Bogdan Aurescu…