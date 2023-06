O casa de vacanța din Predeal a fost devastata de un urs. Animalul a intrat in locuința și a distrus tot ce i-a ieșit in cale. Din fericire, nimeni nu se afla in locuința in acel moment.

La trei ore dupa ce proprietarii unei case din Predeal au parasit locuința, un urs a spart ușa si a devastat intreaga casa, scrie jurnalistul Claudiu Loghin, care descrie amanunțit “aventura” salbaticiunii.

Ursul a ajuns la una dintre intrari, a fortat geamul, a incercat sa intre, dar pentru ca nu a reusit a cautat o alta intrare. Pe cealalta parte a casei ursul a reușit sa sparga ușa la un balcon…