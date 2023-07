Un ucrainean și-a înjunghiat iubita în România. A vrut să fugă în Ucraina, dar a murit pe drum Un ucrainean și-a injunghiat iubita, in varsta de 27 de ani, la Galați. Cand și-a dat seama de ceea ce a facut, barbatul a incercat sa fuga din Romania. In drum spre Ucraina a intrat cu mașina sub un TIR și a murit pe loc. Femeia injunghiata este internata, in stare foarte grava, la Spitalul Județean de Urgența Galați. Barbatul a incercat sa fuga din tara, pe la vama Giurgiulesti. El a intrat in plin intr-un TIR, iar impactul a fost devastator. Mașina condusa de ucrainean a fost strivita complet, iar barbatul a murit pe loc. Inițial, autoritațile au tratat cele doua cazuri ca incidente separate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Galați! Un ucrainean a murit la cateva momente dupa ce a incercat sa iși ucida iubita. Barbatul a incercat sa fuga din Romania, insa a fost implicat intr-un accident rutier foarte grav. Mașina lui a intrat sub un TIR.

- Un ucrainean și-a injunghiat soția, de 27 de ani, pe o strada din Galați. Barbatul a incercat sa fuga din Romania, dar in drum spre Ucraina a intrat cu mașina sub un TIR. El a murit pe loc. Femeia injunghiata este internata in stare foarte grava la Spitalul Județean de Urgența Galați. Barbatul a injunghiat-o…

- CITESTE SI BREAKING NEWS Cad primele capete in scandalul azilului groazei din Mureș: directorul Agentiei pentru Plați și Inspecție Sociala a fost eliberat din funcție 12:11 1504 BREAKING NEWS Un ucrainean și-a injunghiat iubita in Romania: in timp ce fugea a murit, dupa ce a intrat cu mașina sub un…

- Un ucrainean și-a injunghiat iubita, in varsta de 27 de ani, la Galați. Cand a realizat ceea ce a facut, barbatul a incercat sa fuga din Romania, dar in drum spre Ucraina a intrat cu mașina sub un TIR și a murit pe loc.Femeia injunchiata este internata in spital, in stare foarte grava la Spitalul…

- Caz șocant, in Galați. Un ucrainean a incercat sa-și omoare iubita, o tanara ucraineana de 27 de ani. Cei doi s-ar fi certat și, la un moment dat, barbatul a injunghiat-o pe femeie in piept, apoi s-a urcat in masina si a plecat.Tanara a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati.Barbatul…

- Astazi, 16 iulie 2023: Zi neagra in istoria motociclismului din Romania. O mașina a spulberat 6 motocicliști. Doi au murit Doi motocicliști au murit și unul este grav ranit in urma unui grav accident rutier care a avut loc astazi, 16 iulie 2023, pe DN 68 Hațeg-Caransebeș, relateaza alba24.ro. In accident…

- Peste 400 de km de cai ferate vor fi reabilitate de I.S „Calea Ferata din Moldova” (CFM) in parteneriat cu specialiștii ucraineni de la „Ukrzaliznytsia”. Un Memorandum in acest sens a fost semnat pe 31 mai curent la Vinnița de catre directorul CFM, Oleg Tofilat, și reprezentanții „Ukrzaliznytsia”, transmite…

- Polițiștii de frontiera suceveni care erau de serviciu joi noapte in Punctul de Trecere a Frontierei Siret au avut surpriza de a constata ca un șofer care s-a prezentat pe sensul de ieșire din țara mirosea puternic a alcool.In jurul orei 2.00 din noapte, un Land Rover cu numere de Romania a intrat…