Un ucrainean, prins în vama Albița cu un pistol de 8 milimetri Un cetatean ucrainean a incercat sa intre in Romania, prin vama Albița, avand asupra sa un pistol și muniție. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, pe data de 2 ianuarie, barbatul, aflat la volanul unui ansamblu de autovehicule format din cap tractor si semiremorca, ambele inmatriculate in Ucraina, s-a prezentat in PTF […] The post Un ucrainean, prins in vama Albița cu un pistol de 8 milimetri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

