Stiri pe aceeasi tema

- Un turist francez a fost arestat in momentul in care incerca sa paraseasca insula Sardinia cu 41 de kilograme de pietricele si pietre in portbagajul masinii sale, pe care le-ar fi ridicat ilegal de pe o plaja locala, au anuntat marti autoritatile italiene, informeaza AFP.

- Un barbat de 37 de ani a oprit vineri seara mașina in fața Spitalului de Urgența Marzahn, din capitala Germaniei, și le-a spus medicilor ca in portbagajul mașinii este fiul lui de 3 luni, mort. In ciuda eforturilor, doctorii nu au reușit sa-l resusciteze pe micuț. Poliția și Procuratura din Berlin au…

- Cel puțin noua persoane au fost gasite moarte in ruinele unei case de vacanța pentru persoane cu dizabilitați care a luat foc in primele ore ale zilei de miercuri (9 august) in estul Franței, a declarat un șef al pompierilor. Incendiul a izbucnit la ora 6.30 a.m. (0430GMT) și pompierii l-au stins rapid,…

- Un turist francez a fost prins cu droguri pe Aeroportul Cluj. ”Azi-noapte, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Aeroport Cluj-Napoca au descoperit, la controlul de frontiera un cetatean francez, care avea asupra sa, ascunse in bagajele personale, substanțe interzise, susceptibile…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Cluj in timp ce transportau un colet cu peste 4 kilograme de droguri de mare risc. Potrivit DIICOT, inculpații au fost prinși, luni, in flagrant in timp ce transportau un colet ce conținea 4 kilograme 3-CMC (drog de mare…

- Un barbat roman in varsta de 40 de ani a fost arestat in Italia in urma furtului a 100 de kilograme de șine de tramvai. Materialele feroase au fost descoperite in portbagajul dubei in timpul unui control de rutina. Conform autoritaților, barbatul in varsta de 40 de ani a fost oprit de carabinieri dupa…

- Violențele și ciocnirile cu forțele de ordine au continuat in suburbiile pariziene și in alte orașe ale Franței pentru a doua noapte consecutiv, dupa ce un tanar de 17 ani care a refuzat sa opreasca pentru un control a fost impușcat de un polițist.

- In acest weekend, polițiștii locali cu atribuții de control comercial din cadrul Biroului D.C.A.S.A.C.P.M., alaturi de polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica – Poliția Locala Pitești, au efectuat o acțiune inopinata de control in piețele din municipiul Pitești, in vederea respectarii modului…