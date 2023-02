Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Galați, in varsta de 56 de ani, a ajuns sambata, in jurul orei 18.00, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, dupa un accident violent la tiroliana din Gura Humorului.In timp ce se dadea pe tiroliana, turistul s-a izbit de un copac și apoi a ricoșat intr-un ...

- O tanara in varsta de 21 de ani a fost transportata cu un elicopter SMURD la Unitatea de Primiri Urgente Oradea, dupa ce a suferit un accident cu ATV-ul in zona partiei de schi Vartop-Arieseni. „Salvamont Alba a intervenit, duminica, la un accident de ATV in zona partiei de schi Vartop-Arieseni, unde…

- Un barbat care a lovit cu masina un pieton a fugit de la locul accidentului si apoi a dus autoturismul la fier vechi ca sa-si ascunda urmele. Victima sa este in spital, in stare grava, informeaza Observatornews. Soferul este din Galati, are 23 de ani si a fost identificat miercuri de politisti. Tot…

- Un autotren si o autoutilitara s-au ciocnit violent, luni, pe drumul national 64, in judetul Valcea, in urma impactului ambele autovehicule rasturnandu-se. In accident soferul autoutilitarei a fost ranit grav. Accidentul a avut loc luni dupa amiaza, pe DN 64, in localitatea Raureni din judetul Valcea.…

- Patru oameni au fost raniți in urma unei explozii produse in cursul nopții intr-un bloc din Suceava. Trei raniți au fost duși la Unitatea de Primiri Urgente Suceava, unul dintre ei fiind in stare grava. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat ca o patra victima, care initial plecase…

