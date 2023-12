Stiri pe aceeasi tema

- Fosta judecatoare americana Sandra Day O'Connor, prima femeie numita la Curtea Suprema a SUA, a murit vineri la varsta de 93 de ani, a anuntat instanta intr-un comunicat de presa, relateaza News.ro.Sandra Day O'Connor a decedat vineri dimineata la Phoenix, in sud-vestul SUA. Fosta judecatoare suferea…

- In 2009, telescopul Kepler a dezvaluit o megastructura extraterestra numita Tabby, care acum, a reaparut cu semnale luminoase misterioase. Cercetatorii sunt confuzi deoarece imaginile nu corespund niciunui fenomen cunoscut pana acum in Univers. Aceasta redescoperire aduce in prim-plan numeroase intrebari…

- Dovleacul este o puternica bomba vitaminica a toamnei, precum și o super-bacana care uimește prin stralucirea și numarul de vitamine, susține nutriționistul Eleonara Tarziu. Leguma trebuie neaparat sa fie prezenta in dieta ta, deoarece este bogat in urmatoarele vitamine. Vitamina ADovleacul este una…

- Cercetatorii de la Centrul Medical Mount Sinai din New York au descoperit ca Viagra, un medicament destinat tratarii disfuncției erectile, blocheaza o enzima prezenta in creierul afectat de maladia Alzheimer. Autorii acestei descoperiri au facut studii pe un lot format din peste 27.000 de pesoane, cu…

- Un nou studiu a descoperit ca modul in care porumbeii rezolva problemele se potrivește cu cel al inteligenței artificiale, potrivit The Guardian. Studiul a aratat ca, semenea inteligenței artificiale, porumbeii recunosc modele și pot lua decizii.Adesea detestați, porumbeii sunt de fapt animale foarte…

- Recuperarea creanțelor este un proces crucial pentru oamenii de afaceri și persoanele fizice deopotriva. Acest proces poate fi, insa, unul extrem de complex și dificil de gestionat, fara ajutorul unui avocat specializat in domeniu.

- Un recent studiu al cercetatorilor de la Institutul Karolinska din Suedia arata ca persoanele cu varste intre 18 și 65 de ani, care au un diagnostic de stres cronic și/sau depresie, sunt mai expuse unei deficiențe cognitive ușoare sau maladiei Alzheimer. Concluziile studiului au fost publicate in revista…

- Tuica si palinca sunt medicamente curate. Concluzia vine chiar dintr-un studiu al unor biochimisti americani. Potrivit acestora, o enzima conținuta in țuica ajuta la tratarea problemelor digestive și a celor cardiace. Consumata in cantitați moderate, bautura are efecte benefice pentru sanatate. Consumul…