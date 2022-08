Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu la un depozit de combustibil din Cuba, provocat de un fulger, s-a extins periculos in zona și amenința sa cuprinda și alte facilitați de acolo. Un rezervor de stocare a combustibilului din apropierea portului de supertancuri al Cubei din Matanzas a explodat sambata dimineața (6 august) in…

- Doua persoane au murit si trei au fost grav ranite intr-un accident petrecut in noaptea de joi spre vineri, in localitatea constanteana Cobadin. In evenimentul rutier au fost implicate trei masini. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Patru persoane, printre care si un copil de 10 ani, au fost ranite, in noaptea de joi spre vineri, intr-un incendiu izbucnit la o baraca din Medgidia. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, patru persoane au fost ranite in incendiu. Este vorba despre un barbat care a suferit arsuri…

- Un britanic a murit și șase persoane au fost ranite dupa ce un iaht s-a lovit de stanci in largul coastelor italiene, potrivit Sky News. The post Un britanic a murit, alte șase persoane au fost ranite grav dupa ce un iaht s-a lovit de stanci, in Italia first appeared on Money .

- Un turist strain care a urcat in Masivul Bucegi cu un grup numeros de persoane s-a stins din viața, astazi, 16 iulie 2022, dupa ce a fost lovit de trasnet. Salvatorii montani care au ajuns la fața locului nu au putut face nimic pentru el. Barbatul se afla acolo alaturi de zeci de persoane și a murit…

- Un turist strain care a urcat pe munte cu un grup numeros de persoane a murit, sambata, dupa ce a fost lovit de trasnet, in Masivul Bucegi. Salvatorii montani ajunsi la locul incidentului nu au putut face nimic pentru el, Salvamont transmitand ca cel mai probabil barbatul a murit pe loc, scrie news.ro…

- Bombardamentele rusești asupra uzinei chimice Azot din orașul ucrainean Severodonetk au provocat un incendiu puternic dupa o scurgere de ulei de radiator, a declarat astazi guvernatorul din Luhansk, Serhiy Gaidai, conform Reuters.

- Cel putin 25 de persoane au murit intr-un incendiu urias inca nelichidat, produs intr-un depozit de containere din Sitakunda, in sud-estul Bangladeshului, potrivit unui nou raport anuntat, duminica, de un oficial din domeniul sanatatii.