Un traseu folosit de dinozauri pentru a merge la adăpat, găsit în Alaska Paleontologii de la Universitatea din Alaska au gasit mai multe urme unice de dinozauri pe o stinca abrupta din Parcul Național Denali. O zona de marimea unui teren de fotbal a pastrat urmele animalelor fosile care au coborit aici de generații intregi spre locurile de adapare. {{695595}}Cercetatorii au numit zona Colosseum, datorita formei cu mai multe etaje a rocilor. In timpul Cretacicului Citeste articolul mai departe pe noi.md…

