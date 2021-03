Incidentul a avut loc in jurul orei 5:00, la intersecția bulevardelor Timișoara cu Vasile Milea. Din fericire, in tramvai nu erau calatori, așa ca nu au fost victime. Echipele de intervenție au ajuns imediat la fața locului și au spart gheața de pe sine, astfel ca tramvaiul a putut fi pus in mișcare. In Capitala, a nins fara incetare de ieri-dimineața și s-a depus un strat de zapada de cațiva centimetri.