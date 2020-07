Un tigru de Sumatra, specie in pericol critic de extinctie, s-a nascut la o gradina zoologica din Polonia, au anuntat vineri responsabili ai acestui stabiliment, potrivit AFP.



Puiul, o femela, a venit pe lume in timpul perioadei de izolare, pe 20 mai, in gradina zoologica din Wroclaw (sud-vestul Poloniei), dar vestea nasterii sale a fost facuta publica abia astazi.



Mama puiului, Nuri, in varsta de sapte ani, si tatal sau, Tengah, care are 11 ani, fac parte dintr-un program global pentru salvarea acestei specii.



''Am fost tematori intrucat…