Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Delhi-Mumbai a fost inaugurata, ieri, de prim-ministrul Narendra Modi pe 12 februarie. Segmentul Delhi-Dausa-Lalsot de 246 de kilometri a fost deschis de oficialul guvernamental. El a declarat ca acesta este un „semn al dezvoltarii Indiei”, adaugand ca „astfel de investiții in cai ferate,…

- Leonid Brejnev , secretarul general al Uniunii Sovietice, era vestit pentru saruturile agresive pe gura date șefilor de stat. Acestea sfidau orice bun simt diplomatic. Ceaușescu a evitat vestitul sarut. Brejnev iși personalizase sarutul cu oficialii, astfel: prima data pe obrazul stang, apoi pe dreptul…

- Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, considera ca Rusia iși va pierde razboiul energetic cu Occidentul, declarand ca achizițiile de țiței ale Chinei și Indiei nu vor putea compensa scaderea livrarilor catre Europa, scrie hellenicshippingnews.com. Fii…

- Loredana, una dintre cele mai indragite și cunoscute vedete de la noi din țara, este o gospodina fara doar și poate! Nu este pentru prima data cand ea se expune cu mandrie in bucatarie in timp ce gatește și vorbește gospodinelor de pretutindeni despre secretele sale culinare. In ultima sa apariție pe…

- Fa ti vara sanie si iarna caruta Creatorii UNTOLD Universe vin cu optiuni de cazare pentru fanii celor 3 mari festivaluri de muzica pe care le organizeaza: Massif ndash; in Poiana Brasov, intre 3 si 5 martie, Neversea ndash; in Constanta, intre 6 si 9 iulie, si UNTOLD ndash; in ClujNapoca, intre 3 si…

- Heeraben Modi, mama premierului Indiei, Narendra Modi, a murit vineri, la varsta de 99 de ani. Starea ei de sanatate se deteriorase in ultimele zile si a fost internata intr-un spital din statul Gujarat (vest), locul unde s-a nascut liderul indian.

- Urmatoarea criza financiara va fi cauzata de criptomonedele private, daca aceste active vor fi lasate sa creasca, a avertizat miercuri seful bancii centrale din India, citat de CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Din cauza razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei si a embargoului Federatiei Ruse asupra fructelor moldovenesti, producatorii autohtoni sunt in cautarea de noi piete de desfacere. O alternativa in acest sens o constituie tarile arabe. Astfel, de la inceputul acestei luni, s-au activat treptat…