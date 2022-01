Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul in varsta de 33 de ani a trait coșmarul vieții lui in momentul in care cei trei barbați au urcat in mașina. Acesta a fost intai agresat verbal pentru ca nu l-a lasat pe unul dintre ei sa urce pe scaunul din fața. Clienții nu purtau masca de protecție și, dupa ce li s-a atras atenția, au devenit…

- Un șofer de Bolt din Iași, in varsta de 33 de ani, a fost batut de trei clienți dupa ce acesta a refuzat sa ii primeasca in mașina, pe motiv ca nu purtau masca. Indivizii au devenit agresivi, dupa ce șoferul nu l-a lasat pe unul dintre ei sa se urce pe locul din dreapta fața, scrie publicația locala…

- Un irlandez care a refuzat sa poarte masca în timpul unui zbor Dublin-New York a fost acuzat de "agresiune" si "intimidare" pentru ca si-a "aratat fesele" în public, o infractiune pentru care risca pâna la 20 de ani. închisoare, a anuntat justitia…

- Un avion al companiei American Airlines care zbura de la Miami (Statele Unite) spre Londra (Marea Britanie) a facut drum intors joi la jumatatea distantei, dupa ce o pasagera a refuzat sa poarte masca.

- Opt barbati au fost coborâti de politia de frontiera olandeza dintr-un avion care sosea din Polonia pe aeroportul Schiphol si amendati pentru ca au refuzat sa respecte obligatia de a purta masti de protectie.Potrivit postului de radio NOS, pilotul a chemat politia pentru ca cei opt polonezi…

- Un politist local din Galati a fost agresat de o femeie, nemultumita ca acesta i-a atras atentia sa poarte masca de protectie in timp ce se afla intr-o statie de autobuz, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Matei. Potrivit acesteia, incidentul s-a petrecut…

