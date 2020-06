Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in 5 saptamani, o tanara mamica ar fi fugit de acasa cu tot cu fiul de 4 ani. Iar de atunci, tatal copiilor nu-si mai gaseste linistea. Barbatul sustine ca baietelul, care ar avea o problema de sanatate, nu ar fi in siguranta alaturi de mama lui. Iar faptul ca de aproape de o saptamana nu…

- Mirela Vaida este mama a trei copii și o persoana extrem de activa. Deși ne aflam in plina pandemie de coronavirus, vedeta a mers zi de zi la job și a facut eforturi mari sa iși protejeze copiii impotriva virusului. Prezentatoarea de la Acces Direct a povestit pentru revista VIVA!, cum au fost ultimele…

- Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” se vede nevoita ca pe timpul pandemiei sa ia masuri drastice pentru a-și proteja familia, mai ales ca merge zilnic la serviciu. Totuși, Mirela Vaida incearca sa vada doar partea plina a paharului. Mirela Vaida se numara printre prezentatoarele TV care sunt nevoite…

- Peste zece mii de specialisti in domeniul IT, care lucreaza in Timisoara, la firmele de specialitate, si-au mutat cu totul biroul acasa. Decizia s-a luat rapid, „miscarea” s-a implementat la fel de rapid, iar acum siungura problema este ca reteaua de internet sa reziste la traficul crescut din ultimele…

- Un roman de 45 de ani iși urla dragostea, dupa ce femeia vieții lui, cu șapte ani mai in varsta decat el, a fost batut de iubita lui și alungat de acasa. Barbatul și-a spus povestea, marți, la „Acces Direct”.

- REȘIȚA – Al patrulea test al tanarului de 27 de ani, primul caz de COVID-19 confirmat in Caraș-Severin, a ieșit negativ. Dupa un șah al testelor, patru la numar, din care doua au ieșit pozitiv, doua negativ, tanarul se bucura ca scapa de spital! Mai exact, angajatul Dedeman a fost externat in aceasta…

- Legea privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, a fost promulgata, sambata, de presedintele Klaus Iohannis.

- “O veste buna pentru toți parinții. Parintii vor beneficia de zile libere platite pentru a sta acasa și a supraveghea copiii in situatia inchiderii temporare a scolilor din cauza coronavirusului. Vreau ca viața fiecarui copil din Romania sa fie protejata”, a anunțat medicul Tudor Ciuraru. “Parlamentul…