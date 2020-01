Un tanar hunedorean poate deveni cel mai bun folkist roman. Este vorba de Sergiu Parvulescu, nascut la Vulcan și in prezent elev al Liceului de Arta din Deva.

Sergiu Parvulescu și-a caștigat deja, prin vocea sa calda, un loc binemeritat pe scena folkului romanesc. El are insa acum o șansa in plus de a-și reconfirma locul in elita folkului romanesc, dupa ce organizatorii Premiilor ”ForeverFolk” l-au inclus in randul candidaților la titlul de ”Cel mai bun tanar artist” al anului 2019, alaturi de alți 4 competitori.

Premiile ”ForeverFolk 2019” rasplatesc cele mai bune lucruri petrecute…