- Percheziții de amploare la o rețea de traficanți de droguri din Cluj și Iași. Mai multe persoane sunt acuzate ca au introdus in Romania substanțe interzise de mare risc, care urmau sa ajunga in cluburi, camine studențești și unitați școlare din toata țara.

- Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara au anuntat ca un barbat a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pentru violare de domiciliu, omor si tentativa de omor calificat. „In fapt, la data de 7.10.2023, inculpatul D.C.D. a patruns fara drept in locuinta persoanei vatamate…

- Un tanar din Alba Iulia a evadat din arest la domiciliu. A fost reținut de polițiști și s-a ales cu un nou dosar penal Un tanar din Alba Iulia s-a ales cu un nou dosar penal dupa ce a evadat din arest la domiciliu. Mai exact, acesta este judecat intr-un dosar penal și se afla in arest la domciliu, insa…

- Un tanar de 20 de ani a fost retinut de politisti dupa ce, pe o strada din municipiul Medgidia, i-a sustras unei persoane portofelul si a incercat sa utilizeze cardul bancar care era in acesta, potrivit Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat vineri, printr-un comunicat…

- Tragedie pe calea ferata, in Teleorman. O femeie a murit, dupa ce mașina sa a fost spulberata de tren. In varsta de 75 de ani, victima nu a avut nicio șansa de supraviețuire. Accident tragic in Teleorman: o femeie a murit dupa ce mașina ei a fost lovita de tren Accidentul din județul Teleorman, produs…

- Un alt accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Olt. Implicate in teribilul incident mortal de astazi au fost o motocicleta și o autoutilitara. Din pacate, motociclistul in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața in urma impactului, in timp ce pasagera, o tanara…

- Un grav accident rutier s-a produs vineri noapte pe raza comunei Malini, in satul Poiana Marului. Potrivit ISU Suceava, o motocicleta pe care se aflau doua persoane a intrat cu viteza intr-un cap de pod. Un barbat in varsta de 23 de ani, conștient și cooperant a fost monitorizat de catre resursele…

- Au trecut mai bine de doua luni de cand Shara a fost gasita moarta in casa unui tanar din Piatra Neamț. Anchetatorii au stabilit ca a fost vorba de o supradoza, iar in prezent șase polițiști sunt cercetați, fiind vorba despre primii agenți care au ajuns la fața locului.