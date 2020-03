Stiri pe aceeasi tema

- Frica, teroarea, panica sunt mai prezente ca niciodata mai ales acum cand acest virus se raspandește atat de rapid. Ne temem de ceea ce ne rezerva ziua de maine iar informația negativa contribuie enorm la frica resimțita și ingreuneaza momentele prin care trecem. In aceste momente intrebarile legate…

- Oamenii au fost infectați cu coronavirus dupa ce colegul lor a imparțit marțișoare la munca, deși abia se intorsese dintr-un pelerinaj in IsraelDoi dintre angajații ADP Sector 4, care s-au numarat printre primii infectați cu coronavirus de un fost șef al Poliției, s-au vindecat și au fost externați…

- Raluca Elena Vasile, asistent medical in Italia, in Torino, a povestit, vineri seara, la Realitatea PLUS, detalii uluitoare despre situația din spitalele din Italia, in plina pandemie de coronavirus și a transmis romanilor sa stea in casa. Femeia a mai precizat ca soțul ei, medic, are coronavirus dupa…

- Liliecii sunt considerați drept posibila sursa a coronavirusului care face ravagii in intreaga lume, dar unii oameni de știința atrag atenția ca nu ei sunt de vina pentru transferul bolii, ci oamenii, scrie CNN.Zoologii și experții in boli infecțioase au declarat pentru CNN ca schimbarea comportamentului…

- Oamenii de stiinta nu sunt inca siguri de unde a aparut virusul si vor putea dovedi sursa numai daca izoleaza un virus intr-o specie suspecta, o sarcina foarte grea care necesita mult timp pentru cercetare. Dar, intr-adevar, virusuri similare cu cel care provoaca COVID-19 au fost observati la liliecii…

- De la declanșarea pandemiei de coronavirus, autoritațile din lumea intreaga au atras atenția oamenilor sa se spele bine pe maini și sa evite contactul cu zona gurii și a nasului, pentru ca așa se face cel mai ușor infectarea.Omul pune mana inconștient pe o suprafața infectata cu virusul, iar apoi, tot…

- Noul coronavirus (Covid-19) se raspandeste rapid. Pana in prezent, la nivel mondial, mai mult de 106.000 de persoane au fost infectate si mai mult de 3.500 de oameni au murit. Majoritatea cazurilor inregistrate acum sunt in afara Chinei, iar virusul se raspandeste rapid si in Europa. Potrivit telegraph.co.uk,…