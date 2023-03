Un tânăr de 21 de ani s-a izbit cu maşina de un autobuz. El este rănit grav Un tanar in varsta de 21 de ani a fost grav ranit intr-un accident rutier produs, vineri, pe raza localitatii Calugareni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Sursa citata a precizat ca accidentul s-a produs in urma coliziunii dintre autoturismul condus de tanarul ranit si un autobuz de transport persoane. In urma evenimentului, conducatorul autoturismului a ramas incarcerat, a fost extras de catre un echipaj de descarcerare ajuns la locul accidentului si predat cadrelor medicale si paramedicale. Dupa ce a primit ajutor de urgenta la fata locului, victima a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

