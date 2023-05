Un tânăr de 20 de ani din Medgidia a furat o locomotivă GFR: ”Putea să provoace un dezastru” Incident extrem de grav la Medgidia, acolo unde un tanar de 20 de ani a furat o locomotiva GFR. Gestul sau inconștient putea sa provoace o uriașa nenorocire pe cale ferata . Un tanar de 20 de ani putea provoca tragedie dupa ce a furat o locomotiva. Cum s-a incheiat aventura Furtul locomotivei din Medgidia s-a produs miercuri, 10 mai, la orele dupa-amiezii. Atunci, un tanar de 20 de ani, fara nicio legatura cu calea ferata, s-a urcat in cabina de conducere a unei locomotive GFR. Imediat, acesta a pus-o in mișcare in stația Medgidia. In niciun moment, tanarul nu s-a gandit la tragedia pe care ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

