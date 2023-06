Un tânăr de 19 ani a fost reținut pentru pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului Un tanar de 19 ani a fost reținut pentru 24 de ore si este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere, parasirea locului accidentului si ucidere din culpa, dupa ce a condus un autoturism fara a avea permis, sub influenta alcoolului, a acrosat un barbat de 42 de ani care se deplasa pe un scuter electric, iar conducatorul scuterului a decedat. „Politistii giurgiuveni au fost sesizati, prin apel la 112, cu privire la faptul ca pe strada Palanca, din localitatea Bolintin Vale, judetul Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari, a reiesit faptul ca,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interventia politistilor in cazul barbatului din Chiajna , care s-a baricadat in casa alaturi de copilul sau minor, dupa ce si-a agresat sotia, continua in aceasta dimineața, purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, precizand ca fetita nu a suferit vatamari, fiind „in afara oricarui…

- Un barbat din judetul Ilfov si-a agresat sotia si apoi s-a baricadat in locuinta cu fiul in varsta de cinci ani. Acesta a amenințat ca il va ucide pe copil și apoi se va sinucide. „La data de 4 mai 2023, IPJ Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de catre…

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și parasirea locului accidentului pentru șoferul de la STB care a accidental mortal un pieton. Șoferului i s-a suspendat deocamdata dreptul de a conduce autovehicule. Autobuzul STB de pe linia 335, implicat in accident, este retras de pe…

- Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 518 permise de conducere, 56 pentru consumul de alcool si 16 pentru consumul de droguri sau alte substante interzise, a informat duminica Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit informarii MAI, in ultimele 24 de ore au fost retrase si 191 de certificate…

- Politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au constatat 765 de infractiuni si au indisponibilizat peste 400 de arme, peste 13.000 de bucati de munitie, 5.386 de kilograme de carne de vanat si 197 de trofee, in urma unei actiuni derulate la nivel national, pentru prevenirea si combaterea…

- Caz șocant la Craiova! Se pare ca un medic (46 de ani) a fost reținut și este acuzat de moartea a patru pacienți. Potrivit procurorilor, se pare ca patru pacienți au murit, asta dupa ce medicul le-a prelevat probe pentru biopsie. Fostul șef de secție este acuzat de ucidere din culpa. Pacienții, doi…

- Poliția Capitalei a deschis dosar penal de vatamare din culpa in cazul lui Dan Barna, fostul președinte al USR. Barna a fost lovit de un autoturism in timp ce se deplasa pe o trotinera electrica. Inițial, politicianul a spus ca nu are nicio problema medicala. Totuși, ulterior, Barna s-a deplasat la…

- Un minor de 14 ani a furat mașina din curtea bunicilor sai și s-a urcat la volan, ieșind pe DJ 702 A, din localitatea damboviteana Voia, informeaza, sambata, IPJ Dambovita. Acesta a lovit o fata de 16 ani. „La data de 10 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au fost sesizati cu…