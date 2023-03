Un tânăr de 19 a furat dintr-o locuință până și buteliile de aragaz Vulcan. Tanar banuit de comiterea unei infractiuni de furt calificat, identificat de politisti In data de 04 martie 2023, in jurul orei 15:00, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata de un barbat din localitate cu privire la faptul ca, in perioada 27 februarie 2023 – 04 martie 2023, persoane necunoscute au patruns prin efracție in locuința sa, de unde au sustras mai multe bunuri (un televizor, o boxa, un telefon mobil si doua butelii de aragaz). In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, iar in data de 07 martie… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

