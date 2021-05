Cod galben de vânt puternic valabil în următoarele ore în 11 judeţe

Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 55 -65 km/h The post Cod galben de vânt puternic valabil în următoarele ore în 11 judeţe appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cod galben de vânt puternic valabil în următoarele ore în 11… [citeste mai departe]