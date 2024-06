Stiri pe aceeasi tema

- „In baza art. 4251 alin.7 pct.1 lit.b C.p.p. in referire la art. 206 C.p.p. si art. 242 alin. 2 C.p.p. respinge, ca nefondata, contestatia formulata de inculpatul Pascu Matei Vlad.., impotriva incheierii din data de 31.05.2024, pronuntata in dosarul nr. 4989/254/2023/a13 al Judecatoriei Mangalia. In…

- Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, a fost adus joi la Tribunalul Bucuresti pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Tudor Duma, zis "Maru", dealerul care ii furniza droguri.

- Dupa aproape un an petrecut in arestul preventiv, Vlad Pascu incearca din nou sa se elibereze! Șoferul drogat, care i-a ucis pe cei doi tineri in 2 Mai, a solicitat inlocuirea masurii arestului preventiv. Iata cand va afla daca va fi sau nu lasat sa plece acasa.

- Vlad Pascu ar putea sa iși afle astazi sentința, caci are loc un nou proces in cazul tragediei din 2 Mai, despre care s-a spus ca ar ptea fi și ultimul. Pana atunci, insa, șoferul drogat a mai primit o lovitura. A fost sancționat dur de conducerea inchisorii, dupa ce a dat interviu direct din arest.…

- Astazi, Tribunalul Constanța a examinat cererea de eliberare a lui Vlad Pascu, șoferul acuzat de producerea accidentului mortal de la 2Mai, in care doi tineri - Sebastian Olariu și Roberta Dragomir - au fost uciși pe loc. Alți trei tineri au fost grav raniți in urma accidentului provocat de șoferul…

- Solicitarea procurorilor a fost inregistrata la Curtea de Apel pe data de 19 martie.La termenul din 14 martie al procesului in care este judecat Vlad Pascu, acesta a recunoscut, in fata instantei de la Judecatoria Mangalia, faptele de care este acuzat de catre procurori, avand astfel posibilitatea…

- Solutia pe scurt:In temeiul art. 348 alin. (1) C.pr.pen. rap. la art. 223 C.pr.pen., art. 242 alin. (2) C.pr.pen., cu ref. la art. 211 alin. (1) si art. 202 alin. (1) C.pr.pen., constata legalitatea masurii arestarii preventive Și inlocuieste masura arestarii preventive dispuse fata de inculpatul DUMA…

- Vlad Pascu, șoferul vinovat de tragicul accident din localitatea 2 Mai, a facut un pas neașteptat in procesul sau judiciar. Astazi, in fața judecatorului de la Judecatoria Mangalia, tanarul a recunoscut acuzațiile care i se aduc, marcand un moment crucial in desfașurarea cazului. Ce a decis judecatoarea.