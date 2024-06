Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea transfer la echipa feminina de handbal Minaur Baia Mare este Andrijana Tatar. Dupa Yuliya Dumanska si extrema dreapta Jessica Quintino CS Minaur a efectuat a adus-o in echipa de la Dacia Mioveni pe pivotul Adriajana Tatar in varsta de 28 de ani. Inainte de transferul in Romania a jucat…

- Minaur anunța desparțirea de 6 dintre jucatoarele care au facut parte din lotul echipei noastre in sezonul 2023/2024. Capitanul echipei Ana Maria Popa –Tanasie și Sanja Vujovic au decis sa se retraga din activitate, in timp ce Amra Pandzic, Dijana Ujkic, Oana Bors și Eva Kerekes vor pleca la alte echipe.…

- Sala Dinamo din București gazduiește, in perioada 18-19 mai, turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal masculin. Sambata, 18 mai, sunt programate cele doua semifinale, respectiv Minaur Baia Mare-CSM Constanța (ora 15.00) și Dinamo București-CSM București (ora 17.30). Caștigatoarele se vor califica…

- Miercuri, 15 mai, incepand cu ora 18:00, vor avea loc doua restanțe din runda a 25-a a Ligii Naționale de handbal masculin: Minaur Baia Mare – CSU Suceava și CSM Constanța – Dinamo București (FOTO, afiș de meci). Etapa a 26-a, ultima, a Ligii Naționale de handbal masculin, „Liga Zimbrilor", va incepe…

- Performanța uriașa pentru handbalul turdean! Echipa de junioare I a devenit CAMPIOANA NAȚIONALA, cu un sezon PERFECT, turdencele caștigand toate partidele din acest sezon! La turneul final, echipa din Turda a continuat jocul perfect, reușind sa invinga rand pe rand: Activ Prahova Ploiești, Știința București,…

- Echipa de junioare I de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, va evolua astazi, de la ora 16:30, contra celor de la ACS „Lucian Bute” Galați. Turdencele au caștigat grupa I, avand victorii pe linie, reușind sa caștige duelurile cu Activ Ploiești, CSM București și Știința…

- Azi, Sala Sporturilor Lascar Pana a fost gazda unei confruntari intre echipele CS Minaur Baia Mare și CSM Vaslui. De la ora 18:00, cele doua echipe și-au demonstrat abilitațile in cadrul meciului, dar CS Minaur Baia Mare a ieșit invingatoare. Meciul s-a incheiat cu scorul de 41-24 in favoarea echipei…

- Campionatul Județean de Handbal pentru categoria de varsta Juniori și Junioare 4 se apropie de final, dupa ce s-au disputat o serie de turnee pentru a se stabili echipele care se califica la faza pe Euroregiune. Euroregiunea este compusa din 6 județe: Mureș, Brașov, Alba, Covasna, Harghita și Sibiu,…