Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a murit intr-un accident rutier produs in judetul Brasov, dupa ce masina pe care o conducea s-a ciocnit cu alt autovehicul intr-o intersectie, informeaza News.ro. ”Politisti din cadrul Serviciului Rutier Brasov au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, ce a avut…

- Un tanar de 18 ani a murit intr-un accident rutier produs in judetul Brasov, dupa ce doua masini s-au ciocnit intr-o intersectie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Un tanar a murit iar alti doi au fost grav raniti in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce un autoturism a fost scapat de sub control, a lovit doi pietoni si apoi a ricosat in alte 3 masini.Accidentul s a produs pe un drum judetean in localitatea buzoiana Luciu.Din primele date, in timp ce conducea…

- Tragicul eveniment s-a produs in urma unui accident frontal, intre doua mașini, pe DN 67D, in Baile Herculane, din județul Caraș-Severin, anunța Mediafax. Polițiștii din Baile Herculane au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe DN 67D, in stațiune, s-a produs un accident rutier intre doua…

- Un accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DN 68 A, intre localitatile Cosava si Cosevita din judetul Timis, fiind implicate o masina si un TIR. Doua persoane, un tanar de 23 de ani si o femeie, au murit, iar o alta femeie a fost grav ranita. Politistii au deschis dosar penal. Accidentul a avut…

- Un sofer in varsta de 24 de ani a murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod, intr-o localitate din judetul Dolj. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, joi, ca politistii Serviciului Rutier Dolj au fost sesizati cu privire la producerea unui…