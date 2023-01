Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier britanic era de parere ca Vladimir Putin trebuia inclus in discuțiile importante, in ciuda faptului ca ceilalți oficiali aveau indoieli cu privire la presedintele rus, arata documente oficiale publicate de Arhivele Nationale din Kew, din vestul Londrei, transmite vineri dpa, potrivit…

- Un barbat aflat in jurul varstei de 20 de ani a fost arestat sub suspiciunea comiterii unui act de agresiune dupa ce ar fi aruncat un ou spre regele Charles al III-lea, marti, in timpul unei plimbari a suveranului Marii Britanii, a raportat PA Media, citand Politia locala. Fii la curent cu…

- Un barbat de 20 de ani a fost arestat pentru comiterea unui act de agresiune dupa ce a aruncat un ou spre regele Charles al III-lea, marti, in timpul unei plimbari a suveranului Marii Britanii, a raportat PA Media, citand Politia locala.

- Un student, Patrick Thelwell, in varsta de 23 de ani, un activist ecologist din cadrul Extinction Rebellion, care a fost arestat pentru ca a aruncat cu oua in regele Charles al III-lea, a fost eliberat, dupa ce politia i-a interzis sa se mai apropie de rege si sa mai aiba oua, in public, asupra sa,…

- Studentul arestat miercuri in Regatul Unit dupa ce a aruncat cu oua in directia regelui Charles al III-lea a fost eliberat, insa Politia i-a interzis sa mai transporte in viitor astfel de produse.

- Tanarul englez care a fost arestat miercuri dupa ce a aruncat cu un ou in directia regelui Charles și a soției sale, Camilla, a fost eliberat, insa politia i-a interzis sa mai transporte in viitor astfel de produse in public, a relatat joi presa britanica, conform AFP.

- Un barbat a incercat sa arunce cu oua spre regele Charles III si regina consoarta Camilla, care se aflau in orasul York pentru a inaugura o statuie a reginei Elizabeth II, relateaza mass-media britanice. Potrivit martorilor de la fata locului, individul, arestat rapid de serviciile de securitate, ar…

- Rishi Sunak, declarat luni noul lider al Partidului Conservator de seful Comitetului 1922 al parlamentarilor conservatori, a fost primit marti in audienta de catre regele Charles al III-lea, care l-a numit oficial premier al Regatului Unit. Rishi Sunak care va deveni al 57-lea prim-ministru al Regatului…