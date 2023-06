Un tânăr a murit după ce a fost acroşat, pe raza satului Ciupelniţa, de un autoturism • Soferul se pare ca era baut si sub influeta substantelor psihoactive Politistii rutieri au fost sesizați in sea ra zilei de duminica, in jurul orei 23.00, ca pe DJ 101 F, in comuna Dumbrava- pe raza satului Ciupelnița – s-ar fi produs un accident rutier cu o victima. In acest context, intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova se mentioneaza:” Din primele cercetari de la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ101 F, in satul Ciupelnița, ar fi acroșat un tanar in varsta de 18 ani care se deplasa pe marginea drumului, dupa care ar fi parasit locul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani a decedat dupa ce a fost accidentat de un autoturism condus de un barbat aflat sub influenta alcoolului si a substantelor psihoactive, evenimentul rutier avand loc pe DJ 101F, in satul Ciupelnita, comuna Dumbrava.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, politistii…

- Accidentul s-a produs duminica seara, 4 iunie, in localitatea Ciupelnita, din județul Prahova. Tanarul de 18 ani a murit dupa cateva ore la spital, iar șoferul vinovat a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Prahova, citat de site-ul local Observatorulph.Politistii au…

- Un tanar in varsta de 18 ani a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism, pe DJ101, pe raza localitatii Ciupelnita. „Din primele cercetari de la fața locului a reieșit faptul ca un barbat, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ101, in Ciupelnița, la un moment dat ar fi acroșat […]

- Polițiștii de frontiera suceveni efectueaza cercetari fata de doi cetateni ucraineni, mama si fiu in varsta de 17 ani, care au fost depistati pe sensul de ieșire din țara, calatorind cu un autoturism, la volanul caruia se afla minorul. Joi, 25 mai a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a…

- La data de 14 mai, ora 19:10, politistii din cadrul Biroului Ordine Publica al Poliției Municipiului Dragașani au oprit pentru control un autoturism, in municipiul Dragașani, la volanul caruia a fost identificat un tanar de 23 de ani, din comuna Vulturești, județul Olt. Intrucat conducatorul auto manifesta…

- In ultimele 48 de ore, politistii rutieri au depistat in trafic mai mulți doljeni beți sau drogați la volan. Au fost legitimate și verificate peste 370 de persoane, fiind controlate și 350 de autovehicule. Polițiștii au dat 329 de amenzi, in valoare totala de peste 95.000 de lei. Totodata, au fost reținute…

- Luni, 17 aprilie, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat in trafic un autoturism care se deplasa cu viteza de 83 de km/h in interiorul localitații. Intrucat șoferul nu s-a conformat semnalului de oprire, polițiștii au pornit in urmarirea autoturismului, acesta fiind la scurt timp oprit. A…

- O persoana a decedat, iar o alta a fost ranita, dupa ce un ATV s-a rasturnat, duminica seara, pe raza localitatii Talea, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, citat de Agerpres. Conform sursei citate, accidentul s-a petrecut pe DJ 206, la Talea. Din primele date de la fata locului,…