- Un barbat,in varsta de 27 de ani, a condus un autoturism pe strada Piața Romanilor,iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un imobil. In urma impactului, acesta a fost ranit și transportat la spital. Totodata, tanarul a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o valoare de 0,78 mg/l alcool…

- Inca un ACCIDENT provocat de un tanar din Alba BEAT „mort”: A pierdut controlul volanului și s-a izbit de alta mașina Inca un ACCIDENT provocat de un tanar din Alba BEAT „mort”: A pierdut controlul volanului și s-a izbit de alta mașina La data de 25 august 2023, in jurul orei 06.40, polițiștii din Aiud…

- ACCIDENT pe DJ 107L provocat de un tanar baut din Aiud: S-a rasturnat cu mașina dupa ce s-a izbit de un stalp de curent ACCIDENT pe DJ 107L provocat de un tanar baut din Aiud: S-a rasturnat cu mașina dupa ce s-a izbit de un stalp de curent La data de 12 august 2023, in jurul orei 01.40, polițiștii din…

- ACCIDENT pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un tanar de 29 de ani a ajuns la spital dupa impactul dintre o autoutilitara și mașina pe care o conducea Un ACCIDENT rutier a avut loc luni, in jurul orei 14.40, pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș. Un tanar de 29 de ani a ajuns la spital dupa impactul…

- Accident de circulație, luni seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Sannicolau Mare. Un barbat de 53 de ani a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe șosea. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- ACCIDENT RUTIER la Șard: Un tanar de 18 ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod, apoi s-a rasturnat. Doua persoane au ajuns la spital ACCIDENT RUTIER la Șard: Un tanar de 18 ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod, apoi s-a rasturnat. Doua persoane au ajuns la spital La data de 20 iunie 2023, in…

- Din primele date oferite de IPJ Dambovița, un conducator auto, in timp ce ar fi condus un autoturism, ar fi parasit partea carosabila și s-ar fi izbit de gardul unui imobil, in localitatea Sacuieni. Șoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari,…