Un tablou regasit in Australia a fost atribuit, dupa restaurare, lui Willem Claesz Heda si fiului sau Gerrit, pe atunci in varsta de 17 ani. Opera a trecut neobservata timp de peste 150 de ani, potrivit AFP, citat de news.ro . Agatata pe culoarul Woodford Academy, un muzeu despre viata coloniala australiana situat in Blue Mountains, natura moarta reprezinta ramasitele unei cine tipice epocii de aur olandeze. Dar cand starea sa s-a degradat, lucrarea a fost trimisa la restaurare impreuna cu alte 36 de picturi, ca urmare a unui apel de donatii al National Trust of Australia care este si proprietarul…