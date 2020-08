Un surfer australian și-a salvat soția lovind cu pumnul un rechin Un australian a devenit &"erou&" dupa ce a lovit cu pumnii un rechin pâna când, în cele din urma, a dat drumul piciorului soției sale, relateaza AFP.

Cei doi faceau surf, sâmbata dimineața, în ocean în Port Macquarie, la patru ore la nord de Sydney, când rechinul a mușcat-o pe femeie de mai multe ori, ranindu-i piciorul drept, a spus poliția.

"Partenerul ei a fost obligat sa-l loveasca de mai multe ori pâna a dat drumul", a spus poliția într-un comunicat.Serviciile de salvare au acordat primul ajutor pe plaja femeii în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

