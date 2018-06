Stiri pe aceeasi tema

- Conte a declarat, in fata presedintelui Comisiei Europene si liderilor altor 15 state membre ale Uniunii Europene, ca planul in zece puncte elaborat de guvernul italian reprezinta o adevarata schimbare de paradigma in ceea ce priveste migratia. Planul respectiv reia mai multe idei propuse de precedentele…

- Premierul ceh Andrej Babis a considerat ca ''nefericit'' formatul mini-summitului european privind migratia ce va avea loc duminica la Bruxelles, la care tarile Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) au exclus sa participe, seful guvernul de la Praga aratand ca ''o…

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- Grupul imobiliar Atrium European Real Estate Limited a anuntat astazi ca va iesi de pe piata din Romania, prin vanzarea Atrium Militari Shopping Center din Bucuresti catre MAS Real Estate, pentru suma de 95 de milioane de euro. Vanzarea s-a realizat la un pret cu 9% mai mare decat valoarea…

- Controversatele reforme vor fi parte a proiectului de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, care urmeaza sa fie prezentat in luna mai, marcand reconfigurarea semnificativa a politicilor de coeziune in valoare de 350 de miliarde de euro.Comisia Europeana vrea sa puna capat…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- Valoarea achizitiilor de pe piata imobiliara din Romania s-a ridicat anul trecut la circa 960 milioane euro, investitorii locali avand o pondere de doar 4% (35 mil.euro), cea mai redusa dintre pietele din Europa Centrala si de Est, arata un studiu realizat de Colliers. Media regionala a…