- Semnarea declaratiei a avut loc luni la Batumi, unde sefii celor trei state au participat la Conferinta internationala cu genericul "Trei state - o singura alegere: Georgia, Moldova si Ucraina in miscare", transmite Infotag. Semnarea declaratiei a dat un inceput oficial activitatilor formatului "Trio…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua in perioada 19-20 iulie o vizita de lucru in Georgia, informeaza MOLDPRES care citeaza un comunicat al Serviciul de presa al Presedintiei. In cadrul vizitei, seful statului moldovean va participa la cea de-a 17-ea editie a Conferintei…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Josep Borrell, saluta coordonarea mai stransa dintre Georgia, Republica Moldova si Ucraina, precum si solicitarea acestora de cooperare consolidata cu Uniunea Europeana. Declaratia a fost facuta de oficial in urma intalnirii cu ministrii de Externe ai Georgiei, Republicii…

- Administrația președintelui SUA a anunțat despre o donație de 55 de milioane de doze de vaccin, din cele 80 de milioane, pe care Joe Biden a promis ca le va raspandi la nivel mondial la sfarșitul lunii iunie. Printre statele care vor primi dozele de vaccin sunt Georgia, Republica Moldova și Ucraina,…

- Conflictele inghetate, pe agenda miniștrilor europeni de externe Bogdan Aurescu. Foto: gov.ro. România a reusit sa introduca în premiera pe agenda unei reuniuni a ministrilor europeni de externe, încheiata ieri, la Lisabona, problema conflictelor înghetate din…

- Marți, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul careia a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe ale Federației Ruse pe frontiera de est a Ucrainei,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a salutat joi anuntul Moscovei cu privire la o retragere a unor zeci de mii de militari rusi comasati la frontiera Ucrainei, a caror desfasurare a provocat o crestere importanta a tensiunilor pe scena internationala, relateaza AFP. ”Reducerea trupelor…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…