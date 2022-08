Un studiu relevă suma exactă a dezastrului produs de armata rusă în Ucraina In urma invaziei Rusiei in Ucraina, infrastructura țarii a fost afectata cu 108,3 miliarde de dolari, potrivit unui studiu al Universitații de Economie din Kiev, publicat in aceeași zi in care Ministerul ucrainean al Apararii a estimat ca razboiul a lasat 3,5 milioane de persoane fara adapost. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a inspectat grupul muilitar „Vest” implicat in invazia din Ucraina și a instruit sa suprime strict bombardarea asezarilor eliberate, a declarat miercuri Ministerul rus al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina a pierdut peste 50 de ofițeri și generali in urma unui atac cu rachete Kalibr asupra unui post de comanda din regiunea Dnepropetrovsk, a anunțat duminica Ministerul rus al Apararii, citat de agenția TASS, controlata de Kremlin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul austriac al Apararii a anunțat imposibilitatea livrarii de arme grele Ucrainei din cauza faptului ca rușii controleaza sau au in bataia focului cele mai importante rute. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte a orașului Lyman, in nordul regiunii Donețk, intr-o operațiune preliminara pentru urmatoarea etapa a ofensivei lor in estul Ucrainei, anunța Ministerul britanic al Apararii (MoD) in cea mai recenta actualizare a informațiilor privind Ucraina.…

- Campania militara a Rusiei in Ucraina a intrat in faza cea mai activa, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului ucrainean al Apararii, Oleksandr Motuzyanyk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Strategia "generala" a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, in conflictul militar cu Ucraina este "necunoscuta", a afirmat luni secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, conform postului de televiziune CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia a concediat cel puțin doi comandanți de rang inalt pentru prestația lor in razboiul din Ucraina, iar in cadrul armatei ruse domnește o "cultura a mușamalizarii", potrivit Ministerul britanic al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul britanic al Apararii raporteaza o activitate sporita in randul forțelor armate din Belarus, o tactica menita sa impiedice in mod eficient trimiterea de trupe ucrainene pentru a-i sprijini pe cei care lupta pentru controlul teritoriului cu Rusia, scrie Sky News. Fii la curent cu…