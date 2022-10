AG Scutea welcomes EPPOs Kovesi

Romania's Attorney General Gabriela Scutea on Tuesday welcomed visiting head of the European Public Prosecutor's Office (EPPO) Laura Codruta Kovesi to discuss professional training courses and study visits at the EPPO and completing the list of Romania's European delegated prosecutors. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro… [citeste mai departe]