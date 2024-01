Un studiu din România indică o legătură între nivelul de vitamina D și greutatea corporală Nivelul de vitamina D ar putea fi corelat cu greutatea corporala, arata datele unei cercetari recente realizate la nivelul unei unitați medicale din Romania. Niveluri alarmant de scazute in randul pacienților Un studiu intern realizat in cadrul unei clinici din țara a evidentiat niveluri alarmant de scazute ale vitaminei D in randul pacientilor, in urma analizei de laborator 25-OH-vitamina D. Studiul a fost desfasurat in perioada 2022-2023, implicand un numar de 210 participanti. Rezultatele studiului realizat de clinica au aratat ca o proportie semnificativa de pacienti – 79% – prezentau un deficit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

