Un studiu din Africa de Sud sugereaza riscuri reduse de spitalizare și boli severe la persoanele infectate cu varianta Coronavirus Omicron fața de Delta, deși autorii spun ca o parte din acestea se datoreaza probabil imunitații ridicate a populației, potrivit Reuters și Bloomberg. Studiul, care nu a fost evaluat de colegi, a constatat ca persoanele diagnosticate cu Omicron in Africa de Sud intre 1 octombrie și 30 noiembrie au avut cu 80% mai puține riscuri de a fi internate in spital decat cei diagnosticați cu o alta varianta in aceeași perioada. Printre pacienții internați in acea perioada, cei…