- Prețurile chiriilor au explodat, așa ca studentul la arte Tim Chen, 22 de ani, de la Universitatea Universitatea British Columbia (UBC) din Vancouver a decis sa faca un pas neobișnuit, relateaza CTV News.Tim Chen trebuia sa plateasca 2.500 de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 1.700 de euro, pentru…

- Avionul ministrului rus de externe Serghei Lavrov nu a putut fi realimentat la Rio de Janeiro din cauza sancțiunilor: va merge la intalnirea cu președintele brazilian cu alta aeronava. Acest lucru este raportat de Deutsche Welle, citand portalul Aero Telegraph.Ministrul rus de externe, care…

- Un student care urmarește avioanele private ale celebritaților spune ca avocații lui Taylor Swift au amenințat ca il vor da in judecata pentru ca a impartașit online informațiile despre zborurile ei.

- Un student britanic acuzat de tulburarea ordinii publice este judecat dupa ce a glumit despre aruncarea in aer a unui avion e judecat in Spania, relateaza BBC. Ar putea avea de platit o factura foarte mare.Aditya Verma a facut comentariul pe Snapchat in timp ce se indrepta spre insula Menorca, cu…

- Incident șocant la bordul unei curse de la Tokyo catre orasul Seattle de pe coasta de vest a Statelor Unite. Un pasager ar fi muscat de brat un membru al personalului de bord, iar avionul a fost intors din drum, pe aeroportul Haneda din capitala Japoniei.Barbatul in varsta de 55 de ani, care ar fi…

- Avionul este des folosit pentru a ajunge mai rapid dintr-o destinație in alta. In momentul imbarcarii la bord, va trebui sa respecți anumite reguli care se impun. O recomandare importanta este cu privire la somnul in timp ce aeronava decoleaza sau aterizeaza, deoarece pot aparea probleme grave.