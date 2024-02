Stiri pe aceeasi tema

- Un student de 21 de ani care urmareste avioanele private ale celebritatilor spune ca avocatii cantareței Taylor Swift l-au amenintat ca il vor da in judecata pentru ca a publicat online informatiile despre zborul ei, transmite BBC.Studentul, pe nume Jack Sweeney, foloseste date disponibile publicului…

- Un student care urmareste avioanele private ale celebritatilor spune ca avocatii lui Taylor Swift au amenintat ca il vor da in judecata pentru ca a facut publice online informatii despre zborul ei, transmite BBC.

- David Ginesta Montes, antrenorul Rapidului la handbal feminin, a prefațat partida pe care giuleștenele o vor juca duminica impotriva celor de la Ferencvaros in Liga Campionilor. Aflata pe locul 7 in grupa B cu 7 puncte dupa 11 meciuri, Rapid este nevoita sa caștige partida din Sala Polivalenta impotriva…

- Finalul primei luni din an in perioada ’70-’80 a Romaniei comunizate insemna, vrand-nevrand, ridicarea in slavi a „celui mai iubit fiu al poporului”: Nicolae Ceaușescu (26 ianuarie 1918, Scornicești - 25 decembrie 1989, Targoviște). Sarac, crescut intr-o

- Catalin Bacauanu, principalul rival al fraților Corduneanu, a fost protagonistul unor scene uluitoare, in județul Brașov, dupa ce l-a urmarit cu mașina pe un temut interlop de origine basarabeana, cunoscut sub numele de Vanea.

- Aflat pe patul de spital, cu ambele picioare fracturate, cu bazinul fisurat si cu multe alte leziuni, Catalin spune ca s-a vazut si el pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere si-si aminteste ca-n toate acele minute de groaza a fost constient. A

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Alexandru Rogobete afirma, intr-o postare pe Facebook cu ocazia Zilei Nationale, ca vine din ”specialitatea care poate, este cea mai plina de emotie, viata si moarte - ATI”, unde 2 minute in fata unui pacient critic iti ofera ”cea mai puternica lectie de demnitate…