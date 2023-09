Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu vrea sa puna capat spagii in Romania și a facut un apel la oamnei face un apel la oameni sa sune la 112 si sa mearga la procurori daca li se cer bani. Eu nu dau nicio spaga”, a afirmat Marcel Ciolacu, atunci cand a fost intrebat despre coruptie, intr-o conferinta de […]…

- Criza de medici afecteaza grav zonele rurale din județul Botoșani. Sunt spitale care se inchid la propriu, in timp ce zeci de comune au ramas de aproape doua decenii fara medici de familie. Spitalul din Darabani (județul Botoșani), cel mai nordic oraș din Romania, a fost pur și simplu inchis la inceputul…

- Un medic s-a baricadat intr-o sala de nașteri, la maternitatea din Botoșani, dupa ce a fost amenințat cu moartea de rudele unei tinere gravide, potrivit Monitorul de Botoșani. O gravida de 18 ani, cu sarcina la termen, a ajuns la spitalul din Dorohoi. De aici medicii au transferat-o la maternitatea…

- Rusia a atacat cu drone kamikaze portul Ismail, langa granița cu Romania. Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalchioi, din Tulcea, a povestit la Digi24 momentele terifiante prin care au trecut localnicii miercuri dimineața. El a spus ca oamenii susțin ca dronele au trecut pe deasupra caselor lor și…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Romania a convenit in negocierile cu Comisia Europeana ca TVA-ul diferențiat la alimente și medicamente sa ramana diferențiat, la 9%, dar a precizat ca nu este normal ca la cluburi TVA-ul sa fie de 5%. El a mai spus ca sunt prea multe excepții in Romania,…

- Dan Matei Agathon, fost ministru al Turismului in Guvernul Nastase, a murit, la varsta de 73 de ani. Anunțul a fost facut de Alin Burcea, prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). Pe data de 17 septembrie, fostul ministru urma sa implineasca 74 de ani. „Astazi…

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cea de a patra editie a raportului anual privind statul de drept, in care analizeaza situatia din fiecare stat membru, inclusiv din Romania. In cazul Romaniei, raportul conține critici pe toata linia și constata ca inca mai exista unele probleme in sistemul judiciar,…