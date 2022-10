Auzim non-stop ca spitalele din Romania nu sunt dotate cu echipamente cotrespunzatoare si cu aparatura care sa salveze viata pacientilor. In schimb, sunt „dotate” cu telefoane de ultima generatie. Spitalul Municipal Campina a cumparat cu peste 5000 de lei ultimul model de iPhone 14, lansat in urma cu doar o luna, conform informațiilor de pe […] The post Un spital din Romania a cumparat un iPhone 14 cu 5.000 lei. Cum au reactionat contribuabilii? first appeared on Ziarul National .