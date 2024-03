Stiri pe aceeasi tema

- Emil Rengle e dansatorul care a caștigat „Romanii au talent” in 2018. Dupa victoria in show, el a avut mai multe apariții la Pro TV, insa acum surprinde cu momentul lui din cadrul unei emisiuni de la postul concurent, de la Antena 1. Duminica, de la 20.00, „iUmor – Alege comedia”, sezonul 16 revine…

- Lino Golden și frumoasa lui iubita, Delia Salchievici, se bucura de o relație fericita impreuna. De curand, tanara i-a facut o surpriza de proporții iubitul ei, Lino Golden. Iata cum a reacționat fostul concurent de la Power Couple cand și-a vazut mașina!

- De ziua ei a spus pas vacanțelor și a petrecut alaturi de fani, dar și de cei mai buni prieteni. Delia, artista numarul 1 in Romania, a facut declarații exclusive pentru Antena Stars și a vorbit despre cea mai mare dorința pe care o are. Iata ce a spus jurata de la iUmor!

- Cel de-al 16-lea sezon ”iUmor” incepe pe 18 februarie cu noi și amuzante surprize prezentate telespectatorilor dar și clasicilor Cheloo, Delia, Catalin Bordea și noul primit la masa juraților, Cosmin Natanticu. Cortea, care impreuna cu Bordea au caștigat precedentul sezon America Express, a luat decizia…

- Nelu Cortea a facut declarații pe larg despre demisia lui de la „iUmor”, emisiunea de la Antena 1 unde era jurat alaturi de Catalin Bordea, Delia și Cheloo. „Nu ma simțeam confortabil”, explica comediantul pentru Cancan despre rolul lui in show-ul de umor. In iulie 2023 s-a aflat ca Nelu Cortea a incheiat…

- Eliza Natanticu a refuzat de doua ori cererea in casatorie, insa juratul de la „iUmor” nu s-a lasat pana cand actrița nu a acceptat. Cosmin Natanticu i-a oferit inelul soției sale chiar in timpul unei discuții in contradictoriu.„Power Couple Romania – La bine și la greu”, show-ul care redefinește relația…

- Eliza Natanticu a facut dezvaluiri neștiute despre cel mai așteptat show televizat din Romania. Power Couple incepe curand, iar soția lui Cosmin Natanticu a marturisit cum a decurs aceasta experiența pentru ei. Iata ce declarații a facut la Neatza cu Razvan și Dani.

- Este unul dintre cei mai controversați oameni publici ai Romaniei, se bucura de o cariera fulminanta in teatru, fiind un actor extrem de apreciat și titrat in țara noastra. Baiețelul cu privire de ștrengar a furat inimile a milioane de femei. Te-ai prins cine e? Cum arata Mihai Bendeac in copilarie…