Un spital din București anunță că are paturi libere pentru recuperarea…

Institutul Marius Nasta din Capitala anunta ca de luni are disponibile 13 paturi pentru recuperarea respiratorie a pacienților care au suferit de coronavirus. Pavilionul destinat pacienților Covid al unitatii sanitare a fost reorganizat. Se pare ca numarul pacientilor internați la acest spital este in continua scadere. „Numarul de pacienti COVID este in continua scadere, asta ne bucura si ne permite sa reorganizam pavilionul COVID al Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta si sa deschidem de azi 13 paturi pentru recuperarea respiratorie post-COVID. Pacientii cu forme severe sau critice…