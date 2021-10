Propaganda “verde”, nerealistele Green Deal-uri și apocalipsele Gretei Thunberg sunt capitole obligatorii ale „salvarii planetei” și le vom auzi cu siguranța la cea de-a 26-a Conferința a Națiunilor Unite privind schimbarile climatice, COP26, gazduita de Glasgow, in Scoția, intre 31 octombrie și 12 noiembrie. Promisiunile climatice nu costa nimic, dar schimbarea va costa o avere. […] The post Un spectru bantuie lumea: ideologia ecologica first appeared on Ziarul National .